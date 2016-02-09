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şam'da büyük patlama: çok sayıda ölü var

ŞAM'DA BÜYÜK PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Başkent Şam'ın kuzeydoğusunda bulunan Berze semtinde bir polis lokalinin yanında bomba yüklü araç infilak etti.

Tarih : 09 Şubat 2016, 14:44
Puan Ver : Şam'da Büyük Patlama: Çok Sayıda Ölü Var(5/10)7


Suriye'nin başkenti Şam'ın rejim kontrolündeki Berze semtinde bir polis lokalinin yanında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.



AA muhabirinin Şam'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, başkent Şam'ın kuzeydoğusunda bulunan Berze semtinde bir polis lokalinin yanında bomba yüklü araç infilak etti. Bombalı aracın patlaması sonucunda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edilirken patlamada bazı araç, ev ve iş yerlerinde yangın çıktığı dile getirildi.








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