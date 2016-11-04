SAMAN MAKİNESİNA KAPILARAK CAN VERDİ
Samsun'un Havza İlçesi'nde saman dövme makinesine kapılan 68 yaşındaki Bayram Yılmaz, hayatını kaybetti.
Samsun'un Havza İlçesi Hacıdede Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bayram Yılmaz, evinin önünde bulunan samanlıkta saman dövme makinesinde çalışırken, yakınları uzun süre kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine samanlığa giren yakınları Bayram Yılmaz'ı saman makinesinde şafta dolanmış bir halde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Bayram Yılmaz'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesi sonrası Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
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