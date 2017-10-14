ŞAM YÖNETİMİ, TÜRKİYE'NİN İDLİB'TEN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ
Ülkesinde cirit atmayan terör örgütü ve bombardıman yapmayan ülke kalmadığı halde Türkiye'nin bütün barış çabalarına anında tepki gösteren Esad, geleneği bozmadı.
Şam yönetimi, Türk askeri birliklerinin İdlib'ten çekilmesini talep etti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye hükümetinin İdlib'e askeri intikal başlatan Türkiye'den derhal bölgeden çekilmesini talep ettiğini bildirdi.
ESAD YÖNETİMİ İNTİKALİ KINADI
SANA'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandığı habere göre, Şam yönetimi Türkiye'nin Suriye topraklarındaki ikinci askeri operasyonunu sert bir şekilde kınadı.
"BARİZ BİR SALDIRI"
Söz konusu yetkili, Şam hükümetinin Türkiye'nin İdlib'deki intikalini 'Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz bir saldırı ve uluslararası hukuk ve ilkelerinin açık bir ihlali' olarak nitelediğini aktardı.
"ASTANA GÖRÜŞMELERİYLE BİR İLGİSİ YOK"
Türkiye'nin İdlib operasyonunu 'saldırı' olarak niteleyen Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, operasyonun Rusya, İran ve Türkiye'nin desteklediği Astana barış görüşmeleriyle bir ilgisi olmadığını ifade etti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA üzerinden yapılan bu açıklama, Türkiye'nin İdlib'teki güvenli bölgelerin oluşturulması amacıyla başlattığı operasyonun ardından geldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Toki Ayder İçin Kolları Sıvadı: Telaşa Kapılmayın, Amacımız Turizme Kazandırmak!
- 12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
- Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
- Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
- Tezgahların Yanına Yaklaşamayanları Sevindirecek Haber Geldi
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dan Selçuk İnan Açıklaması
- Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
- Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
- Dikkat! İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak!
- Fıfa, Resmi Sitesinde Galatasaraylı Rodrigues'ten Övgüyle Söz Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
- Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
- Kaliforniya Alev Alev Yanıyor! Şimdiye Kadar 35 Kişi Öldü, 90 Bin Kişi Tahliye Edildi
- İngiltere Denizaltısında Skandal! Kadın Teğmen İle Üst Rütbeli Subay, Cinsel İlişkiye Girdi
- Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Bu Haberle İlgili Yorumlar