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ŞAM YÖNETİMİ, TÜRKİYE'NİN İDLİB'TEN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ


Şam Yönetimi, Türkiye'nin İdlib'ten Çekilmesini Talep Etti
Tarih : 14 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Şam Yönetimi, Türkiye'nin İdlib'ten Çekilmesini Talep Etti(7/10)3

Ülkesinde cirit atmayan terör örgütü ve bombardıman yapmayan ülke kalmadığı halde Türkiye'nin bütün barış çabalarına anında tepki gösteren Esad, geleneği bozmadı.

Şam yönetimi, Türk askeri birliklerinin İdlib'ten çekilmesini talep etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye hükümetinin İdlib'e askeri intikal başlatan Türkiye'den derhal bölgeden çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

ESAD YÖNETİMİ İNTİKALİ KINADI

SANA'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandığı habere göre, Şam yönetimi Türkiye'nin Suriye topraklarındaki ikinci askeri operasyonunu sert bir şekilde kınadı.

"BARİZ BİR SALDIRI"

Söz konusu yetkili, Şam hükümetinin Türkiye'nin İdlib'deki intikalini 'Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz bir saldırı ve uluslararası hukuk ve ilkelerinin açık bir ihlali' olarak nitelediğini aktardı.

"ASTANA GÖRÜŞMELERİYLE BİR İLGİSİ YOK"

Türkiye'nin İdlib operasyonunu 'saldırı' olarak niteleyen Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, operasyonun Rusya, İran ve Türkiye'nin desteklediği Astana barış görüşmeleriyle bir ilgisi olmadığını ifade etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA üzerinden yapılan bu açıklama, Türkiye'nin İdlib'teki güvenli bölgelerin oluşturulması amacıyla başlattığı operasyonun ardından geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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