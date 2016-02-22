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şam ve humus'taki saldırıları ışid üstlendi: en az 140 ölü

ŞAM VE HUMUS'TAKİ SALDIRILARI IŞİD ÜSTLENDİ: EN AZ 140 ÖLÜ

Suriye devlet haber ajansı beşkent Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesinde, en az 4 bombalı saldırıda 83'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Tarih : 22 Şubat 2016, 09:46
Puan Ver : Şam Ve Humus'taki Saldırıları Işid Üstlendi: En Az 140 Ölü(6/10)3


Suriye'deki en önemli Şii türbesi kabul edilen Seyyide Zeynep türbesinin bulunduğu semtteki saldırılarda 178'den fazla kişi de yaralandı.



Şam'daki saldırı öncesi Humus kentinde de iki bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 57 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişinin de yaralandığı haber veriliyor.



Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin çoğunun siviller olduğunu duyurdu. İki kentteki saldırıları da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.



Humus 2011'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı ilk ayaklanmanın başlatıldığı yerlerden biriydi. Ancak kent şimdi yeniden Suriye ordusunun denetiminde.



Saldırı, kentte ağırlıklı olarak, Esad'ın da mensubu olduğu Alevi azınlığın yaşadığı semtte düzenlendi. Bu semtte daha önce de saldırılar düzenlenmişti. Saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.



Bu sırada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın hava saldırılarıyla desteklediği rejim güçlerinin, son 24 saatte 50'den fazla IŞİD militanını öldürdüğünü duyurdu. IŞİD militanlarının Halep'in doğusunda öldürüldüğü belirtildi.



Esad: Ülkeye geri dönmekten korkmayın



IŞİD'in Pazar günkü saldırıları gerçekleşmeden kısa süre önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gazetecilerle görüşmüş ve iç savaş nedeniyle ülkeyi terk eden Suriyelilerin geri dönmekten korkmaması gerektiğini söylemişti.








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