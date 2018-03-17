SAM ALLARDYCE'TAN CENK TOSUN'A BÜYÜK ÖVGÜ
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, deplasmanda 2-1 kazandıkları Stoke City maçının ardından, "Cenk Tosun yatırımının karşılığını aldık" dedi.
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda kazandıkları Stoke City karşılaşmasının ardından hem takımın hem de Cenk Tosun'un performansını yorumladı.
BBC Sport'a konuşan deneyimli teknik adam, "40 puan barajını aşmış durumdayız. Matematiksel olarak hâlâ güvende olmayabiliriz ama artık gelecek sezonun planlamasını yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"CENK SÜPER BİR GOLLE ORATAYA ÇIKTI"
Allardyce, Everton'a galibiyeti getiren golleri atan Cenk içinse "Maç bizim için sıkıntılıydı ama Cenk, süper bir golle ortaya çıktı. İşte biz onu bunun için transfer etmiştik. Dolayısıyla yaptığımız yatırımın karşılığını aldık." yorumunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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