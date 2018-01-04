SAM ALLARDYCE'DAN CENK TOSUN MESAJ: 11'DE OYNAMASI ZOR
Everton teknik direktörü Sam Allardyce, transferi gündemde olan Cenk Tosun'a da mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam, "Yeni transferlerin gelir gelmez sahaya 11'de çıkması zor" dedi.
Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Sam Allardyce, transfer gündemi hakkında Ada basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"11'DE BAŞLAMASI ZOR"
Allardyce; takıma bir forvet ve bir de defansın soluna transfer yapmak istediklerini açıklarken en büyük görevinin kadrodaki futbolcuları birbirine kaynaştırmak olduğunu ifade etti.
Big Sam, 'Kadro kurmanın zorlukları var. Yurtdışından gelen her yeni futbolcu buraya uyum sağlayamayabilir. Dolayısıyla yeni transferlerin gelir gelmez sahaya 11'de başlaması zor görünüyor. Devre arasında yapılan transferler bu yüzden risklidir.' açıklamasında bulunarak Cenk Tosun'a mesaj yolladı.
Kaynak: haberinburada
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