Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz
Sam Allardyce'dan Cenk Tosun Mesaj: 11'de Oynaması Zor
Kayserispor William De Amorim'i 1 Yıllığına Kiraladı
Galatasaray'da Deprem! Ayrılık Resmi Siteden Açıklandı
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor
Diego Costa, Atletico Madrid'e Golle Döndü
Borsa İstanbul'un Piyasa Değeri 2017'de 267 Milyar Lira Arttı
Londra Derbisinde Kazanan Çıkmadı
Şenol Güneş, Yeni Transfer Vida'yı Antremanda Alkışlattı
Apple, 1 Trilyon Dolarlık Şirket Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
İngiliz Devleri Kerem Demirbay'ın Peşinde
Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı
Claudio Taffarel, Galatasaray'a Geri Döndü
Ünlü Yıldız, Bindiği Takside Dehşeti Yaşadı! Önce Taciz, Sonra Dayak
Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya En Sert Tepki: Ruh Hastası
Müslüm Gürses'in Söylediği, Hiç Bilinmeyen Türküleri Bulundu
Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi! Değeri 1 Ayda 10 Kat Arttı
Motorine Biyodizel Harmanlanması İçin Uygulama Başladı
Ağaoğlu Şaşırttı! Aleyhine Başlatılan Kampanyaya Destek Verdi

Sam Allardyce'dan Cenk Tosun mesaj: 11'de oynaması zor

SAM ALLARDYCE'DAN CENK TOSUN MESAJ: 11'DE OYNAMASI ZOR

Everton teknik direktörü Sam Allardyce, transferi gündemde olan Cenk Tosun'a da mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam, "Yeni transferlerin gelir gelmez sahaya 11'de çıkması zor" dedi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 05:50
Puan Ver : Sam Allardyce'dan Cenk Tosun Mesaj: 11'de Oynaması Zor(9/10)5

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Sam Allardyce, transfer gündemi hakkında Ada basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"11'DE BAŞLAMASI ZOR"

Allardyce; takıma bir forvet ve bir de defansın soluna transfer yapmak istediklerini açıklarken en büyük görevinin kadrodaki futbolcuları birbirine kaynaştırmak olduğunu ifade etti.

Big Sam, 'Kadro kurmanın zorlukları var. Yurtdışından gelen her yeni futbolcu buraya uyum sağlayamayabilir. Dolayısıyla yeni transferlerin gelir gelmez sahaya 11'de başlaması zor görünüyor. Devre arasında yapılan transferler bu yüzden risklidir.' açıklamasında bulunarak Cenk Tosun'a mesaj yolladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sam  Allardyce  Dan  Cenk  Tosun  Mesaj  11  De  Oynaması  Zor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER