Anne Ve 6 Aylık Bebeğinin Cenazesi Aynı Tabuta Konuldu
Gözler 3. Havalimanında! Yolcu Sayısı Şimdiden 2,8 Milyon Arttı
Kore Yarımadası'nda Tansiyon Düşüyor: Umut Verici Haberler Geliyor
Batuhan Karadeniz'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Abd'den Skandal Afrin Açıklaması: Kürt Nüfus Endişeyle Kenti Boşalttı
Erdoğan Ve Putin, Türkiye'de Yapılacak Suriye Zirvesini Görüştü
Dolar 3,95'in Üzerini Gördü! Kritik Gün: Çarşamba
Kafesini Kilitlemeyi Unuttukları Aslan Bakıcısını Parçaladı
Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı
Diyarbakır Valiliği'nden Nevruz Kutlamalarına İzin Çıktı
Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur
Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı
Jet Kazasında Sır Dolu Ölüm! Kaptan Pilotun Cenazesine Ulaşılamadı
Vicdansız Annenin Boğduğu Minik Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: 2 Şehidimiz Var
Bahis Şirketi İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi
Otomotiv Devi, Uber'in Sistemine Talip Oldu
Cinnet Getirdi, 500 Bin Liralık Lüks Arabaya Gözünü Kırpmadan Çarptı
Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü

Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur

SAM ALLARDYCE'A CENK TOSUN TAVSİYESİ: KADROYU ONUN ÜZERİNE KUR

BBC analisti Garth Crooks, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'a önerilerde bulundu. Crooks, "Allardyce'a önerim gelecek sezon kadro inşasını Cenk Tosun üzerine kurması" dedi.

Tarih : 19 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur(9/10)5

Everton'ın Premier League'in son haftasında Stoke City'i 2-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Cenk Tosun, Ada'da tüm dikkatleri üzerine çekti.

BBC'nin spor analisti ve eski futbolcu Garth Crooks, haftanın dikkat çekenleri içerisinde forvetler arasında Cenk Tosun'a da yer verdi.

Mohamed Salah ve Romelu Lukaku ile birlikte Cenk Tosun'u da kaleme alan Crooks, Everton Menajeri Sam Allardyce'a da tavsiyelerde bulundu.

"KADROYU CENK TOSUN ÜZERİNE KURMALI"

Cenk'in gelecek sezon planlarında Everton'ın merkezinde olması gerektiğini söyleyen Crooks, "Cenk Tosun, Goodison Park'a ilk çıktığında performansı beni ikna etmemişti. Cenk son dönemdeki parlayışı Sam Allardyce'ı da rahatlatmış ve artık düzenli oynama fırsatını doğurmuştur. Stoke City'e karşı o zor koşullarda iki gol atabilmek, doğal yeteneğin sonucu. Everton artık 40 puanda ve Allardyce gelecek sezonki kadro inşasına başlayabilir. Ona önerim bu kadro inşasını Cenk Tosun üzerine kurması" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, Stoke City'e attığı 2 golle Everton'daki gol sayısını 4'e çıkarmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sam  Allardyce  A  Cenk  Tosun  Tavsiyesi  Kadroyu  Onun  Üzerine  Kur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER