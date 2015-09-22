SALSA PARTİSİ KORKUNÇ SONLA BİTTİ
Yeni Zelanda'dan gelip bir partide salsa dansı yapan Keshia Handa (31) üzerine çıktığı mazgal demirinin kırılması sonucu 10 metrelik havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti.
İstanbul ve salsa dansı sevgisi nedeniyle binlerce kilometre uzaklıktaki Yeni Zelenda'dan gelen Keshia Handa, Beyoğlu Asmalı Mescit'te bir otele yerleşti. Dünyanın en prestijli partilerine katılan Handa akşam saatlerinde otelde düzenlenen yaklaşık 200 kişinin katıldığı salsa dans partisine katılıp saatlerce dans etti.
Bir ara otel ile yan bina arasındaki üzeri mazgalla kapatılmış bölüme oturan Handa mazgalın kırılması sonucu an az 10 metrelik yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Davetlilerin önünde yaşanan olayda Handa'nın boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı
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