





DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, askeri konvoyun geçişi sırasında park halindeki bomba yüklü otomobilin patlatılmasıyla şehit edilen 2 askerden biri olan Jandarma Astsubay Başçavuş 37 yaşındaki İsmail Yavuz'un, Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.







Dün saat 22.30 sıralarında Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nun Lice ilçesi Kayacık Mahallesi yol ayırımında teröristler tarafından yakılan araca müdahalede bulunmak için olay yerine giden jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında park halindeki bombalı otomobilin patlatılması sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Başçavuş İsmail Yavuz'un, Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki baba ocağına acı haber tez ulaştı. Evli ve iki çocuk babası şehit astsubayın Salihli'ye 7 kilometre mesafedeki Kabazlı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit astsubay Yavuz'un cenazesinin yarın askeri törenle Salihli'de toprağa verileceği öğrenildi.







