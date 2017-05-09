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salihli'de pkk operasyonu: 19 gözaltı

SALİHLİ'DE PKK OPERASYONU: 19 GÖZALTI

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:48
Puan Ver : Salihli'de Pkk Operasyonu: 19 Gözaltı(9/10)10


Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik Salihli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TOMA destekli 300'den fazla polisin katıldığı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen ve aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı yasaklı yayınlarında bulunduğu öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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