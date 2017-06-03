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salihli belediyespor'da transfer

SALİHLİ BELEDİYESPOR'DA TRANSFER

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Salihli Belediyespor, pasör çaprazı Ceren Atila'yı kadrosuna kattı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:51
Puan Ver : Salihli Belediyespor'da Transfer(5/10)6


Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Salihli Belediyespor, pasör çaprazı Ceren Atila'yı kadrosuna kattı.



Transfer çalışmalarına sürdüren Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor, TED Ankara Kolejliler Voleybol Takımı'nda forma giyen pasör çaprazı Ceren Atila'yı transfer ederek renklerine bağladı.



Salihli Belediyespor'un yeni transferi 24 yaşındaki ve 1.84 cm boyundaki pasör çaprazı Ceren Atila'nın TED Ankara Kolejliler dışında Kepez Belediyespor, İller Bankası ve Numune Spor Kulübü'nde forma giydiği öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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