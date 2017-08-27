SALİH UÇAN, İSVİÇRE EKİBİ SİON'LA BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Salih Uçan İsviçre yolcusu... Birçok Anadolu kulübünün listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun Sion ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.
Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ifade edilirken Salih Uçan'ın bonservisiyle birlikte gönderileceği belirtildi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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