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SALİH UÇAN, İSVİÇRE EKİBİ SİON'LA BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI


Salih Uçan, İsviçre Ekibi Sion'la Büyük Ölçüde Anlaştı
Tarih : 27 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Salih Uçan, İsviçre Ekibi Sion'la Büyük Ölçüde Anlaştı(5/10)1

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Salih Uçan İsviçre yolcusu... Birçok Anadolu kulübünün listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun Sion ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ifade edilirken Salih Uçan'ın bonservisiyle birlikte gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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