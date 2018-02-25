SALİH MÜSLİM YAKALANMADAN HEMEN ÖNCE BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Terör örgütü PYD'nin eski eş genel başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Bir konferans için bu şehre giden Müslim son olarak dün gece konferans salonunda görüntülenmişti.
GECE GÖZALTINA ALINDI
Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililerine iletti.
Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.
"EVRAKLAR İLETİLSİN"
Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.
Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti. PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
Salih Müslim hakkında geçici gözaltı kararı olduğu bildiriliyor. Adalet Bakanlığı'nın, Müslim'in iadesi için belgeleri Çekya'ya göndereceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Okuldan Eve Dönerken Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı, Cesedini Ailesi Buldu
- Ardahan'da Bulunan Yarbayın Cenazesine Rusya'dan Sonra Polonya Da Talip Oldu
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
- Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
- Vahşet! Arkadaşlarını Eğlendirmek İçin Kediyi Fırına Atıp Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar