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Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı! İşte kelepçeli ilk görüntüsü

SALİH MÜSLİM MAHKEMEYE ÇIKARILDI! İŞTE KELEPÇELİ İLK GÖRÜNTÜSÜ

Son Dakika! Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Salih Müslim'in mahkemeye çıkarıldığına ait görüntüler yayınlandı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Salih Müslim Mahkemeye Çıkarıldı! İşte Kelepçeli İlk Görüntüsü(8/10)4

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Salih Müslim'in mahkemeye çıkarıldığına ait görüntüler yayınlandı.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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