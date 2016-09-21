SALİH: KÜSMEK YOK
Dick Advocaat, son haftalardaki performansından memnun kalmadığı için Salih Uçan'ı Kasımpaşa maçının kadrosuna almamıştı.
Dick Advocaat, son haftalardaki performansından memnun kalmadığı için Salih Uçan'ı Kasımpaşa maçının kadrosuna almamıştı.
Genç yıldız, futbolda bu tip durumlarla herkesin karşılaşabileceğini söyledi.
Salih, “Benim küsme gibi bir lüksüm yok. Hocam ne derse o olur. Çok çalışacağım ve teknik heyetin gözüne girmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.
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