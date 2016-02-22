

1991'de Sakarya'da dünyaya gelen ve futbola 10 yaşında Garajlar Taçspor'da başlayan Salih Dursun oldukça farklı bir karaktere sahip. Gittiği takımlarda “joker” olarak görülen Salih Dursun, sağ bekten forvete kadar pek bölgede görev yapmasıyla biliniyor.







Agresif futbolu ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Salih'in lakabı ise “ilk insan”… 2013 yılında Tam Saha Dergisi'ne konuşan Salih kendini şöyle tanımlıyor:







"ARKADAŞLARIM BANA 'SEN İLK İNSANSIN' DER"



“Arkadaşlarım bana saha içinde 'Sen ilk insansın' der. Gerçekten de mücadele ederken kendimi kaybedebiliyorum. Beni yakından tanıyanlar saha dışındaki Salih'le saha içindeki Salih'in çok farklı olduğunu söyler. Hiçbir hoca bana 'Yavaş oyna' demez çünkü agresif bir futbolcuyum. Benim silahım agresiflik ve topa sert oynamak. Bu oyunu sürdürürken kart sayımı aşağı çekmem gerektiğini de biliyorum ama karşımda çabuk oyuncular olunca bunu başarmak da kolay değil."







Milli Takım'a alındığını bile televizyondan öğrenen Salih, henüz 21 yaşındayken dünya evine girdi. Salih'in en büyük hobileri ise kitap okumak ve saz çalmak.