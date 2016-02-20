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SALDIRIYI TAK ÜSTLENDİ


SALDIRIYI TAK ÜSTLENDİ
Tarih : 20 Şubat 2016, 09:33
Puan Ver : Saldırıyı Tak Üstlendi(6/10)3


Örgüt, saldırıyı da Abdulbaki Sönmez isimli militanın yaptığını öne sürdü. Ancak Emniyet kaynakları, yürütülen soruşturmada ne gözaltındakiler de ne de soruşturma dosyasında böyle bir ismin olmadığı bilgisini verirken, savcılık kaynakları ise bu ismin de soruşturma kapsamında araştırılacağını kaydettiler.



BİR GÜN ÖNCE KAPATILDI



Bu arada saldırıdan bir gün önce saldırıyı üstlenen terör örgütü TAK'ın duyurularının yer aldığı “www.Teyrenbazenkurdistan.com” internet adresinin Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişime engellenmesi de dikkat çekti.








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