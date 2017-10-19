SALDIRIYA UĞRAYAN TARAFTAR, GALATASARAY FORMASIYLA KONYASPOR STADINDA MAÇ İZLEDİ
Konyaspor-Galatasaray maçından önce Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğrayan Hakan Karaoğlu, Galatasaray formasıyla Konya Stadyumu'nda Konyaspor'un maçını izledi.
Konya'da geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray maçından yaklaşık 3 saat önce, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu maçın oynandığı stadın yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde bir grup Konyasporlu taraftarın saldırısına uğramıştı.
MAÇI GALATASARAY FORMASIYLA İZLEDİ
Cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca büyük tepki çekmişti. Saldırıya uğrayan Galatasaray taraftarı Karaoğlu, yeşil-beyazlı ekibin Salzburg karşılaşmasını tribünlerden izledi. Karşılaşmayı kale arkasındaki Konyaspor taraftarının içinde izleyen Karaoğlu, taraftarlarla birlikte tezahüratta bulundu. Nalçacılılar Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Apalı, Karaoğlu'na sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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