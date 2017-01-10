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saldırıya ilişkin hükümetten ilk açıklama geldi

SALDIRIYA İLİŞKİN HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:44
Puan Ver : Saldırıya İlişkin Hükümetten İlk Açıklama Geldi(9/10)7


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.








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