

Ahmet Hakan'a saldırıdan gözaltına alınan şüpheliler, bu iş için 3 yeni telefon ve hat aldıklarını söyledi. Olay günü ve öncesi yeni hatlar üzerinden görüştüğü tespit edilen 7 kişiden 6'sının bu delile rağmen serbest kaldığı ortaya çıktı.







Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a Teşvikiye'deki evinin önünde yumrukla saldırı olayında 6 kişiyle birlikte gözaltına alınıp mahkeme tarafından serbest kalanlardan Soner Arık'ın (28) Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği 5 sayfalık ifadesi, talimatların bir çete hiyerarşisi içinde alındığı izlenimini doğurdu. Emlakçılıkla uğraştığını belirten Arık, saldırı öncesinde nasıl talimatla yeni telefon aldıklarını detaylı bir şekilde anlattı:











‘3 HAT, 3 TELEFON AL'











“Uğur Adıyaman, olaydan birkaç gün önce üç tane açık hat, üç tane telefon almamı istedi. Bunları telefon dükkânı olan M.A.'dan alıp Kocamustafapaşa'da Fuat isimli şahsa teslim ettim. Bu telefonlardan birini Nişantaşı semtinde Uğur, Ahmet, Kamuran ve Fuat ile beklemiş olduğum yerde kullandım. Daha sonra bu hattı ve telefonu Fuat'a iade ettim. Ahmet Hakan'ın darp edilmesi olayının olduğu sabah Fuat Elmas beni arayarak gelmemi istedi. Ben de hasta olmadığım halde ‘Hastayım' deyip yalan söyledim.”











DELİL GİBİ SORULAR











Saldırganların bu hatlardan yaptığı görüşmelerin kayıtlarının dökümü, mahkeme kararıyla alındı. İşte polisin o kayıtlara dayanarak Arık'a yönelttiği delil niteliğindeki sorular:



- Şüpheli şahıslarla ilgili yaptığınız söz konusu görüşmelerde kullanımınızda olan 0545 ... .. .. sayılı GSM hattınızın Bağcılar ilçesinde bulunan CNN Türk stüdyolarının çevresinde sinyal verdiği tespit edilmiştir. CNN Türk stüdyoları çevresinde bulunmanızın sebebi nedir?



- GSM hattınızın Ahmet Hakan'ın ikâmet adresi olan Teşvikiye Mahallesi civarında 28.09.2015 saat 12.46'da baz verdiği tespit edilmiştir. Bu adreste bulunmanızın sebebi nedir?











‘Aranırlarken neden sizi aradılar'











- ŞÜPHELİLERİN polis ifadelerine göre saldırının planlandığı, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne 170 metre uzaktaki Rüzgâr Cafe'nin sahibi emekli polis Yahya Kemal Gezer'in de elektronik izleri soruşturma dosyasına girdi. 6 şüphelinin bu işi organize ettiğine dair verdiği ifadeler sorulduğunda “Yalan söylüyorlar” diyen Gezer'e polis, saldırı günü telefon aramalarını sordu:



- Polis: Fuat Elmas'ın sizi olay günü saat 02.49.15'de aradığı tespit edilmiştir. Şüpheliler emniyet birimlerince arandığını bildikleri bir saatte neden sizinle irtibat kurdular?



- Rüzgar Kemal: Beni aradığı doğrudur. Kendisi Uğur'la, Fatih Asayiş Büro'ya teslim olmak için gittiğini ancak polislerin kendisini almadığını söyledi. Ben de tekrar giderek teslim olmaları gerektiğini söyledim.











Sedat Peker: ‘Kurgulayanlar mafyavari hava vermişler'











-AHMET Hakan'a saldırıda ismi geçen Sedat Peker, dün sitesinden yaptığı açıklamada “Kötü olay yaşandığında Ahmet Bey'i arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim... Bu işi kurgulayanlar bence olaya daha mafyavari hava vermek adına sanıkların savcılıkta ifadelerini değiştirmelerini istemişler” dedi.











‘Zincir kurulmalı'











GAZETECİ Ahmet Hakan'ı evinde ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu çıkışta şöyle dedi: “Peşine otomobille takılmışlar, keşif yapılmış. Diyor ki ‘100 bin lirayı filancadan aldık'. Parayı verenin yeri, ismi söyleniyor. Yani bu zincirin basamak basamak yukarıya doğru takip edilmesi lazım... Örgütlü suçlarda delil karartma ihtimali çok daha fazla ve delillerin hiçbiri henüz toplanmadı.”



(Fırat ALKAÇ/İSTANBUL)











Kokusu gizlenemez











- SAADET Partisi (SP) genel başkanı Mustafa Kamalak, Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili “Pisliğin üzeri örtülebilir ama kokusu gizlenemez. O kokuyla bu pislik yeniden ortaya çıkar” dedi.



(Turan YILMAZ/ANKARA)











SAVCININ İTİRAZI REDDEDİLDİ











Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyla ilgili hâkimlik sorgusunun ardından 6 kişinin serbest kalmasına savcılık tarafından yapılan itiraz 24 saat sonra üst hâkimlik tarafından reddedildi.











- Ahmet Hakan'ın 30 Eylül gecesi evinin önünde saldırıya uğramasının ardından gözaltına alınan 7 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' dahil birçok suçtan tutuklama talebi ile Nöbetçi 6'ncı Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. ÊÊ Ahmet Şengüler ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanırken Fuat Elmas, Soner Arık, Yahya Kemal Gezer, Nezih Özbirinci, Uğur Adıyaman ve Kamuran Ergin serbest kaldı. ÊÊ 6 kişinin serbest kalmasına Terör ve Örgüt Suçlar Bürosu Soruşturma Savcılığı'ndan itiraz geldi. ÊÊ Kararında direnen Hâkimlik itirazın değerlendirilmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan 7'nci Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderdi. ÊÊ Üst mahkeme savcılığın itirazını reddetti.











AVUKATI: ‘ÖRGÜT SUÇU ÇÜNKÜ...'











- AHMET Hakan'a saldırının basit bir kasten adam yaralama olayı olmadığını belirten avukatı Aslı Kazan Gilmore, “TCK madde 220 anlamında suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütle karşı karşıyayız” dedi. Gilmore, örgüt suçunun unsurlarını şöyle sıraladı:











1) KİŞİLERİN ÖNCEDEN ANLAŞMASI



Şüphelilerden Uğur Adıyaman, Fuat Elmas'la 23 Eylül'de eski polis memuru Yahya Kemal Gezer tarafından aranmış ve Rüzgâr Cafe'ye davet edilmiştir. Burada saldırı talimatı verilmiştir.











2) İŞ BÖLÜMÜ VE HİYERARŞİK YAPI



Yahya Kemal'in bu hiyerarşik yapılanmada emir ve talimat veren pozisyonda yer aldığı anlaşılmaktadır. Yine Nezih adlı eski polis memuru aynı gün eylem talimatı vermiştir. Şüphelilerden Soner Arık'a başka kişilerin üzerine kayıtlı 3 adet telefon hattı temin etme ve keşif yapma görevleri verilmiştir.











3) SÜREKLİ VE PLANLI ORTAKLIK



Şüpheliler Ahmet Hakan'ın darp edilmesi amacıyla fikir ve eylem birliği içerisinde bir araya gelmiş, çok sayıda görüşme ve plan toplantıları yapmış ve günler süren keşif çalışmalarında bulunmuşlardır.