

Son olarak Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan Avusturya ile Türkiye arasında ipler geriliyor.







Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Österreich gazetesine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine yönelik siber saldırıyı kınadıklarını söyledi. Saldırının Türkiye kaynaklı olduğunu ima eden Kurz, "Bu tarz saldırılar bizi yıldıramaz. Türkiye'ye karşı tutumumuz değişmeyecek" dedi.







Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Thomas Schnoell de devlet haber ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, Bakanlığın web sitesine 25 Kasım'da binlerce DDoS saldırısı gerçekleştirildiğini ve bu nedenle sayfanın ulaşılamaz hale geldiğini ifade etti. Bakanlığın sitesinin yerel saatle 18.30-23.00 saatleri arasında hizmet dışı kaldığını açıklayan Schnoell, yurt dışından kaynaklı siber saldırının kurbanı olduklarını ve saldırının Türkiye'den gerçekleştirildiğinin söylendiğini vurguladı.







Bakanlık, saldırının hemen ardından iddiaları reddetmiş ve sorunun teknik bir problemden kaynaklandığını ileri sürmüştü.







Kendilerine 'Aslan Neferler' adını veren hacker grubu, 25 Kasım'da akşam saatlerinde Twitter hesabından, Avusturya Dışişleri Bakanlığının internet sitesini çökerttiklerini duyurmuş ve “Bize silah ambargosu koymuşlar güya. Sen önce ambargo koyduğun ülkenin aslanlarından kendini koru. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafımızca çökertilmiştir. Bir süre siteye ambargo uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.







kaynak:milliyet