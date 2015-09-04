SALDIRIDA UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI !
Terör örgütü PKK mensuplarının yola döşedikleri patlayıcıyı, devriye görevinden dönen askerlerin geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucunda bir uzman çavuş ağır yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı, devriye görevinden dönen askerlerin geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucunda bir uzman çavuş ağır yaralandı.
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