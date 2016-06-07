SALDIRIDA, ŞEHİT OLAN ŞEHİT POLİSLERİN İSİMLERİ
Şehit polislerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Saldırı haberinden sonra Adli Tıp Kurumu önüne gelen şehit polislerden bazılarının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Saldırı haberinin ardından önce çevik kuvvette görevli bazı polisler, daha sonra da şehit polislerden bazılarının yakınları polis araçlarıyla Adli Tıp Kurumu önüne geldi.
ŞEHİT POLİSLERİN İSİMLERİ
Saldırıda, şehit olan polislerden 6'sının kimliği belli oldu. Çevik kuvvette görevli şehit polis, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Gökhan Topçu ve Yaşar Özden'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar