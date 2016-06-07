

Saldırı haberinden sonra Adli Tıp Kurumu önüne gelen şehit polislerden bazılarının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Saldırı haberinin ardından önce çevik kuvvette görevli bazı polisler, daha sonra da şehit polislerden bazılarının yakınları polis araçlarıyla Adli Tıp Kurumu önüne geldi.



ŞEHİT POLİSLERİN İSİMLERİ







Saldırıda, şehit olan polislerden 6'sının kimliği belli oldu. Çevik kuvvette görevli şehit polis, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Gökhan Topçu ve Yaşar Özden'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.