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SALDIRIDA ÖLEN CANBERK BAKIŞ TOPRAĞA VERİLDİ


SALDIRIDA ÖLEN CANBERK BAKIŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Tarih : 11 Ekim 2015, 12:30
Puan Ver : Saldırıda Ölen Canberk Bakış Toprağa Verildi(0/10)


Bakış'ın cenazesi, Sabah saatlerinde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan alınarak araçla Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerin ardından Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Evin önünde babası Abdullah, annesi Naime, ağabeyi Burak, kardeşi Berivan Bakış ve yakınları gözyaşı döktü. Berivan Bakış, "Çık oradan kardeşim, orası sana yakışmıyor" diye ağıt yaktı.








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