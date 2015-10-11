SALDIRIDA ÖLEN CANBERK BAKIŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Bakış'ın cenazesi, Sabah saatlerinde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan alınarak araçla Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerin ardından Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Evin önünde babası Abdullah, annesi Naime, ağabeyi Burak, kardeşi Berivan Bakış ve yakınları gözyaşı döktü. Berivan Bakış, "Çık oradan kardeşim, orası sana yakışmıyor" diye ağıt yaktı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar