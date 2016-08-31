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saldırıda abd yardımı gelmedi

SALDIRIDA ABD YARDIMI GELMEDİ

Cerablus'ta dün Türk tankının vurulmasından sonra havadaki ABD uçaklarından acil destek istendiğini ancak uçakların bir türlü bombardıman yapmadığını duyurdu.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:32
Puan Ver : Saldırıda Abd Yardımı Gelmedi(0/10)


ABD, Suriye'nin  Cerablus bölgesinde dün IŞİD saldırısına uğrayan TSK zırhlısı ve ÖSO'ya taahhüt  ettiği hava desteğini vermeyerek büyük bir tehlikeye sebep oldu



ABD, Suriye'nin Cerablus bölgesinde dün IŞİD saldırısına uğrayan Türk tankı ile Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO), sözünü verdiği hava desteğini göndermeyerek büyük bir tehlikeye attı.



Harekat sırasında dün Külliye köyüne giren ÖSO güçleri ve geride güvenliklerini sağlamaya çalışan tank, IŞİD militanlarının roketli saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu üç asker yaralandı.








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