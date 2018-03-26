SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE HAVA HAREKATI
Hatay'da saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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