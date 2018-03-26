Buzları Eriten Toplantıda Erdoğan'dan Ab'ye Çağrı: Adım Atın!
Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü Şubesi Soyuldu!
Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!
Diplomat Krizi Rusya Ekonomisini Vurdu! Borsa Ve Ruble Çakıldı
Çin 'soğuk Savaşta Ben De Varım!' Deyip Abd'ye Karşı Atağa Geçti
Tecavüzcüler Yolda Teşhir Edildi, Kadınlar Tokatlayarak Tepki Gösterdi
Saldırı Hazırlığındaki Teröristlere Hava Harekatı
Kaçınılmaz Son! Alkollü Yakalanmıştı, 6 Gün Sonra Kazada Can Verdi
Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesine Türkiye'den İlk Tepki Geldi
Hükümet Noktayı Koydu: Irak Ordusunun Sincar'a İlerleyişi Teyit Edildi
Tsk Twitter'dan Paylaştı! Masumları Hedef Alan Bomba Böyle Patlatıldı
Rusya'ya Şok! Abd Ve 14 Ab Ülkesi Rus Diplomatları Kovuyor
Engin Baytar Yine Rahat Durmadı! Hakeme Hareketi Pahalıya Patladı
Facebook'tan Sızan Bilgiler Abd'deki Başkanlık Seçiminde Kullanıldı
64 Kişi Avm'de Can Vermişti! İşte Can Pazarından Yeni Görüntüler
Abd'den Yeni Açıklama: Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesi İngiltere İle Dayanışmamızı Gösteriyor
Görücü Usulünü Kabul Etmeyen Kızlarının Suratına Kızgın Yağ Döktüler
Kontrolden Çıkan Uzay Üssü Pazar Günü Türkiye'ye Düşebilir
Yaban Domuzlarını Ülkeden Uzak Tutmak İçin Sınıra Duvar Örecekler
5 Yıllık Hasret Sona Erdi! Van Gölü Ekspresi Yeniden Tatvan'da

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE HAVA HAREKATI

Hatay'da saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 26 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Saldırı Hazırlığındaki Teröristlere Hava Harekatı(10/10)6

Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Saldırı  Hazırlığındaki  Teröristlere  Hava  Harekatı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER