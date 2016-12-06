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SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ


SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 06 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : Saldırı Girişiminde Bulunan 2 Terörist Ölü Ele Geçirildi(0/10)


SİİRT'te polis karakoluna saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Çatışmada hafif yaralanan 5 polis, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.



Barış Mahallesi'nde bulunan polis karakoluna sabaha karşı saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, teröristlere ait el bombaları ve otomatik silahlar bulundu. Aynı çatışmada hafif yaralanan 5 polis, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören 5 polis taburcu edilirken, saldırı girişimiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:haberler








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