Konya'da alkollü sürücü otomobiliyle tatlı satışı yapan iş yerine girdi.

TATLICI DÜKKANINA DALDI

Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde alkollü olduğu tespit edilen Ali Fuat T. (28), 42 CCA 05 plakalı otomobiliyle yol kenarında bulunan demir dubalara, daha sonra tatlı satışı yapan iş yerine çarptı.

KAÇMAYA ÇALIŞINCA YAKALANDI

İş yerinde maddi hasara neden olan sürücü kaçmak isteyince çevredekiler engel oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Fuat T, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: haberinburada