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Kırgızistan güvenlik güçleri, Reina'daki terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini duyurdu
Kırgız güvenlik güçleri, İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini bildirdi.
Reuters'ın haberine göre Kırgız güvenlik güçleri, konuyla ilgili Türk yetkililerle iletişim içinde olduğunu aktardı.
kaynak:habertürk
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