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saldırdığı otobüs şoföründen dayak yiyince rahatladı

SALDIRDIĞI OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN DAYAK YİYİNCE RAHATLADI

Mahmutbey gişelerde belediye otobüsü sürücüsü ile lüks bir araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası, amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Tarih : 28 Kasım 2015, 11:18
Puan Ver : Saldırdığı Otobüs Şoföründen Dayak Yiyince Rahatladı(8/10)6


Aracından inerek otobüs şoförüne saldıran sürücü, neye uğradığın şaşırdı. Kavga sonrası aracına dönen sürücünün, "Dayağı yedin rahatladın mı?" sorusuna "Evet rahatladım" yanıtı vermesi dikkat çekti. Mahmutbey gişelerde dün akşam yaşanan yol kavgası, amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Bakırköy - Esenkent seferini yapan belediye otobüsü şoförü, gişelerde plakasız bir otomobil sürücüsü ile "yol verme" nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen lüks otomobildeki sürücü, belediye otobüsünün kapısına dayandı. Israrla şoförü aşağı indirmeye çalışan sürücü, otobüsteki yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.








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