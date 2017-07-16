15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 51 kahramanın şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı'nda selaların okunmaya başlaması ile birlikte sağanak yağmur başladı.

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 51 kahramanın şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığının bulunduğu Ankara Gölbaşı'nda selaların okunmaya başlaması ile birlikte sağanak yağmur başladı.

GÖLBAŞI'NDA ANMA TÖRENİ

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin kullandığı F-16'ların hedefi olan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından anma töreni düzenlendi.

SELALAR OKUNURKEN YAĞMUR BAŞLADI

Darbe girişiminin yıl dönümünde selalar yine tüm Türkiye'de yankılandı. Selaların okunmaya başlaması ile birlikte 51 kahramanın şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı'na sağanak yağmur yağmaya başladı.

Kaynak: haberinburada