

Bebeğin sağlığı ve yaşam kalitesi açısından önem teşkil eden uyku pozisyonu doğru sağlanmadığı takdirde, nefes yollarının kapanması sebebiyle boğulma ve Ani Bebek Ölüm Sendromu (ABÖS) yaşanabiliyor.En iyi uyku pozisyonunun sırtüstü olduğunu ifade eden uzmanlar, pek çok ebeveynin kulaktan dolma bilgilerle bebeklerinin uyku pozisyonunu belirlediğini söyledi. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bebeğin yüzüstü, yan ve çok yumuşak bir yatakta yatırılması ve ebeveynle birlikte uyumasının hayatına mal olan en yüksek risk faktörleri olarak tanımlandığını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Göker, "Bu sebeple en az risk taşıyan sırtüstü pozisyonun tercih edilmesi gerekiyor. Bazı ebeveynlerin bebeğin kusmuğu ile boğulması korkusu sebebiyle bebeklerini sırtüstü yatırmaktan kaçınıyor. Sırtüstü yatış ile bebeğin kusarak boğulma riskinin, yüzüstü yatış ile gerçekleşen ABÖS riskine göre çok daha az olduğunun bilinmesi gerekiyor. Özellikle uyku saatlerinde pozisyon olarak sırtüstü öneriliyor” dedi.







Bazı bebeklerin zaman içerisinde kendilerine has uyku pozisyonu aldığını ifade eden Göker, "Kimisi sırtüstü kimisi yan yatmaktan hoşlanıyor. Eğer sırtüstü pozisyona alıştıysa, yan yatırıldığı zaman huzursuz olabiliyor.Zamanla daha çok hareketlenmeye ve dönmeye başlayan bebekler kendilerini en rahat hissettikleri uyku pozisyonu için direnebiliyor. Hangi pozisyona yönelirse yönelsin, ebeveynlerin bebekleri için en güvenilir yöntem olan sırtüstü pozisyonda yatırmaya dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.