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sakın arka cepte cüzdan taşımayın!

SAKIN ARKA CEPTE CÜZDAN TAŞIMAYIN!

Samsun'da görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Salih Zeki Pişkin, erkeklerin, arka ceplerinde cüzdan taşıma ve üzerine oturma alışkanlıklarını yaşam boyu devam ettirmeleri siyatik ağrısı çekmelerine neden olabildiğini söyledi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:45
Puan Ver : Sakın Arka Cepte Cüzdan Taşımayın!(10/10)12


Samsun’da özel bir hastanenin başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Zeki Pişkin, her gün uzun saatlerce ayakta kalma ve çoğunlukla erkeklerin arka ceplerinde cüzdan taşıma ve üzerine oturma alışkanlıklarının yaşam boyu devam etmesi durumunda omurganın yanlış pozisyonda tutulmasına bağlı kayma meydana gelebileceği uyarısında bulundu.



Omurilik veya sinir kökleri üzerine baskı yapan bir tümörün siyatik Ağrısı kaynağı olabileceğini kaydeden Dr. Pişkin, "Bel bölgesindeki muhtemel bir tümör kalçadan ayaklara kadar ağrıya neden olabilir. Böyle bir tümörün varlığına dair diğer belirtiler ise, mesane ve bağırsak kontrolünün kaybı ya da kas güçsüzlüğüdür. Genellikle alt bel bölgesinde başlayan siyatik siniri ağrısı, uyluk kemiğinin arka ve yanında belirir, kalçanın içine doğru hareket eder. Ağrı ayak ve ayak parmaklarını da içine alır. Vücudun her iki tarafında bulunan bu sinirlerde ortaya çıkan ağrılar için siyatik hastaları genellikle sadece bir tarafında ’ağrı hissediyorum’ tanımını yapar. Ağrının yanısıra bu rahatsızlığın en bariz belirtileri bacaklarda uyuşukluk, yanma, karıncalanma, kas zayıflığı, hareket zorluğu ve kontrolsüzlüktür. Bu belirtileri gösteren hastalar genellikle zorlanarak oturma ve hareket etme şikayetinde bulunurlar" diye konuştu.

 







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