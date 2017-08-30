Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

Sakatlığı Bulunan Feghouli, Galatasaray'da İdmana Çıktı

SAKATLIĞI BULUNAN FEGHOULİ, GALATASARAY'DA İDMANA ÇIKTI

West Ham United'dan transfer edilen fakat sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Galatasaraylı Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalıştı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Sakatlığı Bulunan Feghouli, Galatasaray'da İdmana Çıktı(10/10)6

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına üç günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla başladı.

TUDOR YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde durulurken devam eden bölümde takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana kısmında ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

MİLLİ TAKIMDA BULUNAN OYUNCULAR YER ALMADI

Antrenmana Türkiye A Milli Takım kadrosunda bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci, Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Fernando Muslera, Norveç Milli Takımı'ndan davet alan Martin Linnes, Senegal Milli Takımı kampında olan Badou Ndiaye, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda yer alan Garry Rodrigues, Fas Milli Takımı'ndaki Younes Belhanda ve İsviçre Milli Takımı'nda bulunan Eren Derdiyok katılmadı.

FEGHOULİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Büyük uğraşlar sonucunda Galatasaray'a imza atan Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalıştı. Milli Takım arasında eksiklerini gidermek isteyen Cezayirli futbolcu, doktorların da çabasıyla Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında yarın sabah salonda bir çalışma yaptıktan sonra, akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirecek

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sakatlığı  Bulunan  Feghouli  Galatasaray  Da  İdmana  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER