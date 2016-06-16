

SURVİVOR'DA NAGİHAN YARIŞMADAN AYRILACAK MI?







Nagihan acı içinde yerde kaldı! Ödül oyununda görünmez kaza...







Ödül oyununda Damla ile karşılaşan Nagihan bayrağı aldığı sırada yere ters bir şekilde düştü. Doktor Metin Kuş, sakatlanan Nagihan'a müdahalede bulundu.







‘Survivor Panorama' programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Survivor'da sakatlanan Nagihan Karadere için şok bir iddia ortaya attı. Survivor'ın 15 Haziran Çarşamba yayınlanacak bölümünde ödül oyunu sırasında şok bir sakatlık geçiren Nagihan'ın son sağlık durumu nasıl?







Survivor Panorama sunucusu olan ve 2 defa Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu, Survivor hayatının bitebileceğini söyledi.







“NAGİHAN ARTIK YARIŞAMAZ”







Nagihan'ın bir daha oyunlarda yarışamayabileceğini iddia eden Hakan Hatipoğlu, “Oyun sırasında Nagihan ne bir darbe aldı ne çarpma oldu. Sadece bayrağa giderken bir anda zorlama oldu. Nagihan'ın Survivor hayatı bitmiş olabilir. Bu sakatlık çok ciddi birşey. Yırtık olabilir. Nagihan bundan sonra yarışamayabilir. İnşallah spor hayatını etkilemez. Ama ben 300 tane oyuna çıkmış Nagihan'ı desteklerim ve bu kadar emek vermiş bir yarışmacıyı finale taşırım” dedi.



Programa katılan Survivor Efecan ise Nagihan'ın durumuna üzüldüğünü söyleyerek bu sakatlığın ufak birşey olamayacağını dile getirdi. Efecan “Arka adaleyle alakalı bir problem olabilir. Nagihan'ın yanlış bastığını görmedim. Fazla ısınmadı herhalde oyun öncesi. Büyük bir problem yaşıyor. Nagihan'ın böyle bağırması çok zor ihtimal. Ufak birşey olamaz” dedi.