Fenerbahçe'nin Monaco ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Robin van Persie'den kötü haber geldi. Hollandalı yıldız, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme Turu'nda oynayacağı Sturm Graz maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

DİZİNDE KANAMA VE YIRTILMA VAR

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen futbolcumuz Robin Van Persie'nin yapılan muayene ve tetkiklerinde sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarda gerilme tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun son antrenman öncesi takım Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi ve çeşitli testleri yapıldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz karşılaşmasında oynayamayacağı kesinleşti....

Kaynak: haberinburada