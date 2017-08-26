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Sakaryasporlu Taraftarlar, Karşıyaka Maçına Pompalı Av Tüfeğiyle Gitti

SAKARYASPORLU TARAFTARLAR, KARŞIYAKA MAÇINA POMPALI AV TÜFEĞİYLE GİTTİ

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Sakaryaspor'da taraftarların Karşıyaka maçına giderken kullandığı otobüslerinde 2 pompalı av tüfeği, 15 döner bıçağı ele geçirildi.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Sakaryasporlu Taraftarlar, Karşıyaka Maçına Pompalı Av Tüfeğiyle Gitti(5/10)1

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Sakaryaspor, Gebze'de İzmir ekibi Karşıyaka'yı ağırladı.. Mücadeleyi izlemek için gelen Sakaryasporlu taraftarların otobüsünden pompalı tüfek ile döner bıçakları çıktı.

2 TANE POMPALI AV TÜFEĞİ ÇIKTI

Sakaryaspor'un stadının yetişmemesi sebebiyle mücadele Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda oynandı. Mücadele öncesinde Sakaryasporlu taraftarlar Gebze girişinde polis tarafından durduruldu. Yeşil-siyahlı taraftarların otobüsünde yapılan aramada, 2 pompalı av tüfeği, onlara ait 18 av fişeği, 15 döner bıçağı, satır, pala, 15 adet haydar tabir edilen sopa, bel ve kürek sapları ele geçirildi. Ele geçen tüfeklerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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