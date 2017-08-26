Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Sakaryaspor, Gebze'de İzmir ekibi Karşıyaka'yı ağırladı.. Mücadeleyi izlemek için gelen Sakaryasporlu taraftarların otobüsünden pompalı tüfek ile döner bıçakları çıktı.

2 TANE POMPALI AV TÜFEĞİ ÇIKTI

Sakaryaspor'un stadının yetişmemesi sebebiyle mücadele Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda oynandı. Mücadele öncesinde Sakaryasporlu taraftarlar Gebze girişinde polis tarafından durduruldu. Yeşil-siyahlı taraftarların otobüsünde yapılan aramada, 2 pompalı av tüfeği, onlara ait 18 av fişeği, 15 döner bıçağı, satır, pala, 15 adet haydar tabir edilen sopa, bel ve kürek sapları ele geçirildi. Ele geçen tüfeklerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada