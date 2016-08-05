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sakarya'da yol kenarına atılan çantadan mühimmat çıktı

SAKARYA'DA YOL KENARINA ATILAN ÇANTADAN MÜHİMMAT ÇIKTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir araçtan yol kenarına atılan çantada uçaksavar ve uzun namlulu silah mermileri ile boş kovanlar bulundu.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 10:00
Puan Ver : Sakarya'da Yol Kenarına Atılan Çantadan Mühimmat Çıktı(0/10)


Alınan bilgiye göre, Karaçalılık Mahallesi Mudurnu Deresi mevkisinde bir araçtan yol kenarına çanta atıldığını gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu çantayı inceledi.








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