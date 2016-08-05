SAKARYA'DA YOL KENARINA ATILAN ÇANTADAN MÜHİMMAT ÇIKTI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir araçtan yol kenarına atılan çantada uçaksavar ve uzun namlulu silah mermileri ile boş kovanlar bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karaçalılık Mahallesi Mudurnu Deresi mevkisinde bir araçtan yol kenarına çanta atıldığını gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu çantayı inceledi.
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