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SAKARYA'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK: YÜKSEK GERİLİM SÜRÜYOR


SAKARYA'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK: YÜKSEK GERİLİM SÜRÜYOR
Tarih : 16 Haziran 2017, 09:44
Puan Ver : Sakarya'da Tehlikeli Gerginlik: Yüksek Gerilim Sürüyor(9/10)7


Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesinde sabah saatlerinde 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada Suriyeli genç ile fabrika bölüm sorumlusu arasında bir tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Suriyeli genç yanında getirdiği 10 arkadaşı ile bölüm sorumlusunun otomobiline taşlı ve sopalı saldırı düzenledi.



Meydana gelen olayda 2 kişi yaralanarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan gerginlik sonrası olay gece saatlerinde ilçe merkezinde de devam etti. Hendekli grup ile Suriyeliler arasındaki gerginlik saatler ilerledikçe büyüdü. Olayların sürmesi üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ve çok sayıda polis ilçe merkezinde güvenlik önlemi aldı.



YÜZLERCE KİŞİ DARP ETTİ... EVLERE GİRDİ

Hendek ilçe merkezinde toplanan yüzlerce kişi gece saatlerinde yoldan geçen 6 Suriyeli sığınmacıyı darp etti. Ardından Suriyeli ailelerin kaldığı evlere yönelen kalabalık 3 eve zorla girerek içeride bulunanları darp etti.



 



kaynak:sabah








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