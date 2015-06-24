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sakarya'da sel can aldı

SAKARYA'DA SEL CAN ALDI

SAKARYA ve çevresinde dün öğlenden sonra aniden bastıran sağanak yağış metropol ilçelerden Serdivan'ın Aşağıdereköy Mahallesi'nde derenin taşmasına neden oldu. Oluşan selin sürüklediği kamyonun çarpıp hasar verdiği evde bulunan bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu.

Tarih : 24 Haziran 2015, 10:38
Puan Ver : Sakarya'da Sel Can Aldı(8/10)6


SAKARYA ve çevresinde dün öğlenden sonra aniden bastıran sağanak yağış metropol ilçelerden Serdivan'ın Aşağıdereköy Mahallesi'nde derenin taşmasına neden oldu. Oluşan selin sürüklediği kamyonun çarpıp hasar verdiği evde bulunan bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu.








Etiketler: Sakarya  Da  Sel  Can  Aldı    haber

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