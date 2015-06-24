SAKARYA ve çevresinde dün öğlenden sonra aniden bastıran sağanak yağış metropol ilçelerden Serdivan'ın Aşağıdereköy Mahallesi'nde derenin taşmasına neden oldu. Oluşan selin sürüklediği kamyonun çarpıp hasar verdiği evde bulunan bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu.