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Sakarya'da Hayatını Kaybeden Fındık İşçilerinin Cenazeleri Defnedildi

SAKARYA'DA HAYATINI KAYBEDEN FINDIK İŞÇİLERİNİN CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 tarım işçisinin cenazesi, memleketleri Mardin'de toprağa verildi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Sakarya'da Hayatını Kaybeden Fındık İşçilerinin Cenazeleri Defnedildi(10/10)6

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 tarım işçisinin cenazeleri, memleketleri Mardin'e getirildi. İşçilerin cenaze namazları topluca kılınırken, yakınlarının ağıtları yürek dağladı.

CENAZE NAMAZLARI TOPLUCA KILINDISakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şengül Akman (50), Nildanur Akman (13), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Faruk (38) ve Gülistan Boz'un (18) cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesi girişinde bulunan Hububat Ticaret Merkezi Şerif Kahraman Camisi'ne getirildi.

Camide, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan ve Kızıltepe Müftüsü Mahsun Taşçı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

YAKINLARI AĞIT YAKTI

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, cenazelere sarılarak gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı.

Gülistan Boz'un tabutuna gelinlik duvağı, Şengül Akman'ın tabutuna da yazma örtüldü.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, hayatını kaybedenlerin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş ve çok sayıda kişi katıldı.

Daha sonra cenazeler, toprağa verilmek üzere Mardin'in Ömerli, Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerine gönderildi.

KAZADA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 9 KİŞİ YARALANDI

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, dün tarım işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 5'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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