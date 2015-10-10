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sakarya'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı var

SAKARYA'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Ekim 2015, 09:54
Puan Ver : Sakarya'da Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı Var(0/10)


Alınan bilgiye göre, D-650 karayolunda Sakarya istikametine giden Erol Küçük idaresindeki 43 NE 808 plakalı tır, Geyve-Taraklı köprüsü yakınlarında devrildi.



Yaklaşık 50 metre sürüklenen tırdaki konteyner, yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 RF 087 plakalı otomobil, konteynere çarparak refüje çıktı.



Tır sürücüsü Küçük, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Otomobilde sıkışarak yaralanan Şakir Önal, Mustafa Bölük, Murat İyison, Muhammet ve Çağrı Gürlin, kaza kırım ekiplerince çıkarıldı. 112 acil servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Önal ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çağrı Gürlin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Küçük'ün cesedi, cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Eskişehir-Bilecik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



Bu arada, otomobildekilerin Toyota fabrikasında çalıştıkları, iş çıkışı Pamukova ilçesindeki evlerine döndükleri öğrenildi.








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