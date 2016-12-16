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sakarya'da evi basıp, balkondan attılar

SAKARYA'DA EVİ BASIP, BALKONDAN ATTILAR

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 3 Afgan gencinin evini basan aynı uyruktan 6 kişi, kendilerine borcu olan gençlerden birini balkondan aşağıya attı. Evi basan 6 Afgan adliyeye sevk edildi

Tarih : 16 Aralık 2016, 16:53
Puan Ver : Sakarya'da Evi Basıp, Balkondan Attılar(7/10)4


Adapazarı'nda, Afganistan uyruklu 6 kişi borcu olan 3 Afgan gencin evini basarak, telefonlarını ve paralarını gasp edip, dövdükleri gençlerden birini balkondan aşağıya attı. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Olay gece saatlerinde, Adapazarı Tığcılar Mahallesi Çetin Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Farhad Barik Zehi, Godratollah Garibdoust, Shafiollah Sedighi, Fardollah Ghasemi, Jahangir Barakzayı ve Sadık Raşi borçları olduğunu iddia ettikleri 3 kişinin yaşadığı eve gitti.



İçeri zorla giren 6 kişi S.S.K, A.J.K ve S.A.K'yı döverek bıçak zoruyla telefonlarını ve paralarını gasp etti. Saldırganlar, S.A.K'yı ikinci kattaki evin balkonundan aşağıya attı. Yaralanan S.A.K. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaydan sonra kaçan 6 kişiyi kısa süre içerisinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:habertürk








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