SAKARYA'DA AMBULANS TAKLA ATTI, HASTA ÖLDÜ
Sakarya'da kaza yapan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli de yaralandı.
Sakarya'da kaza yapan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli de yaralandı.
Alaaddin Tavlı adlı hastayı Ferizli'den Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne götüren S.A. idaresindeki 54 D 7094 plakalı ambulans, Adapazarı-Karasu karayolunda kontrelden çıkarak orta refüje çarptı. Takla atan ambulans, direğe çarparak durabildi.
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