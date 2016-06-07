O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Sakarya'da Ambulans takla attı, hasta öldü

SAKARYA'DA AMBULANS TAKLA ATTI, HASTA ÖLDÜ

Sakarya'da kaza yapan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli de yaralandı.

Tarih : 07 Haziran 2016, 12:49
Puan Ver : Sakarya'da Ambulans Takla Attı, Hasta Öldü(8/10)7


Sakarya'da kaza yapan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli de yaralandı.



Alaaddin Tavlı adlı hastayı Ferizli'den Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne götüren S.A. idaresindeki 54 D 7094 plakalı ambulans, Adapazarı-Karasu karayolunda kontrelden çıkarak orta refüje çarptı. Takla atan ambulans, direğe çarparak durabildi.








Etiketler: Sakarya  Da  Ambulans  Takla  Attı  Hasta  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER