SAKARYA'DA 450 BİN TL DEĞERİNDE BİTCOİN SERVER'I ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir elektronikçiye gece saatlerinde giren hırsızlar, 450 bin TL değerindeki Bitcoin server'larının bulunduğu cihazı çaldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Y.E.A.'ya ait elektronik dükkanına aynı gecede 3 kere gelen hırsızlar, 450 bin TL değerindeki Bitcoin server'larının bulunduğu cihazı, 6 laptop ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
HIRSIZLIK ZANLILARI YAKALANDI
Ofiste bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını 27 yaşındaki R.A. ile 33 yaşındaki V.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan titiz çalışma sonrasında şüpheli şahısların İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde oldukları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla şahısları yakalayarak Sakarya'ya getirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.
Öte yandan olayla ilgili tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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