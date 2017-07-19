ŞAKALAŞIRKEN DÜŞTÜKLERİ GÖLETTE KAYBOLAN GENÇLERİN CESEDİ BULUNDU
Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan 2'si şakalaşırken düştükleri gölette kayboldu.
Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan 2'si şakalaşırken düştükleri gölette kayboldu. Diğer İki genç, durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD, AKUT, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler aramalarda iki gencin cansız bedenine ulaştı. Gençlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞAKALAŞIRKEN DÜŞTÜKLERİ GÖLETTE KAYBOLAN GENÇLERİN CESEDİ BULUNDU
Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan 2'si şakalaşırken düştükleri gölette kayboldu. Sualtı dalgıç polisleri ile yapılan aramada, gençlerin cesedi bulundu.2 ARKADAŞ ŞAKALAŞIRKEN BİRBİRLERİNİ İTEREK SUYA DÜŞTÜ
4 arkadaş piknik yapmak için dün saat 18.00 sıralarında Kale ilçesinden Eşenler Göletine gitti. M.Ö. ve Ferdi O. gölet kenarında yemek hazırladığı sırada, Emrah Sarıkavak ile Sinan Karaçobanım, şakalaşarak birbirlerini iterken suya düştü. Sarıkavak ve Karaçobanım kısa süre sonra, suyun içinde batmaya başladı. M.Ö. ve Ferdi O., arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
GECE OLMASI NEDENİYLE ARAMALAR DURDURULDU
İki genç, durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD, AKUT, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda gençler bulunamadı. Gece olması nedeniyle bir süre aramalar durduruldu.
İKİ GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinden sualtı dalgıç polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler aramalarda iki gencin cansız bedenine ulaştı. Gençlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
AĞUSTOSTA ASKERE GİDECEKLERDİ
Öte yandan gölete giren gençler ile Ferdi O.'nun ağustos ayında askere gidecekleri öğrenildi. Sinan Karaçobanım'ın da bir hafta önce bir çocuğunun dünya geldiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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