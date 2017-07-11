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Şakacı Mustafa Karadeniz, Köksal Baba'yı Çılgına Çevirdi

ŞAKACI MUSTAFA KARADENİZ, KÖKSAL BABA'YI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Sosyal medya fenomeni Köksal Baba'yı şakalayan Mustafa Karadeniz, dayak yemekten zor kurtuldu.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Şakacı Mustafa Karadeniz, Köksal Baba'yı Çılgına Çevirdi(8/10)4

Yapmış olduğu şakalarla adından söz ettiren Mustafa Karadeniz'in son kurbanı sosyal medya fenomeni Köksal Baba oldu.

Videoları ile sosyal medyada fenomen olan Köksal Baba'yı şakalayan Mustafa Karadeniz "Sen nasıl babasın, ben seni tanımıyorum" deyince kıyamet koptu. Karadeniz'in bu sözlerine oldukça sinirlendiği gözlenen Köksal Baba, eline aldığı fırça sapıyla ünlü şakacının üzerine yürüdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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