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saka kuşu avlayanlara kesilen ceza dudak uçuklattı!

SAKA KUŞU AVLAYANLARA KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde koruma altında olan saka kuşlarını avlarken yakalanan 2 Suriyeliye toplam 18 bin 292 lira ceza kesildi.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 16:21
Puan Ver : Saka Kuşu Avlayanlara Kesilen Ceza Dudak Uçuklattı!(0/10)


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Topraktepe köyü TOKİ konutları civarında, ses cihazı, keser, demir çubuk, ağ ve kafesle saka yakalayan Suriyeli Muhammed Ali S. (43) ile Ahmed M'yi (37) suçüstü yakaladı.








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