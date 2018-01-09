Amerikan Basketbol Ligi NBA'de sabaha karşı oynanan maçta Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers'ı 127-99 mağlup etti. Mücadele esnasında ekranlara yansıyan bir görüntü, şaşkına çevirdi.

Dünyanın en iyi basketbolcusu olarak gösterilen LeBron James'in kafasındaki silüeti, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Türk futbolcu Cenk Tosun'a, bir kısmı da Hz. İsa'ya benzetti.

Görüntü, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Kaynak: haberinburada