ŞAKA GİBİ GÖRÜNTÜ! LEBRON'UN KAFASINDA CENK TOSUN VAR
NBA'de Cleveland forması giyen LeBron James'in kafasında yer alan silüeti sosyal medya kullanıcıları Hz. İsa ve Cenk Tosun'a benzetti.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de sabaha karşı oynanan maçta Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers'ı 127-99 mağlup etti. Mücadele esnasında ekranlara yansıyan bir görüntü, şaşkına çevirdi.
Dünyanın en iyi basketbolcusu olarak gösterilen LeBron James'in kafasındaki silüeti, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Türk futbolcu Cenk Tosun'a, bir kısmı da Hz. İsa'ya benzetti.
Görüntü, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
Kaynak: haberinburada
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