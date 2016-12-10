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şaka ekibinden 'diriliş ertuğrul'a transfer

ŞAKA EKİBİNDEN 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A TRANSFER

Demet Akbağ'ın şaka ekibinde yer alan Lebip Gökhan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin 3'üncü sezonunda 'Hancı Simon' olarak seyirciyle buluşuyor.

Tarih : 10 Aralık 2016, 12:36
Puan Ver : Şaka Ekibinden 'diriliş Ertuğrul'a Transfer(5/10)6


'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' programının ilk bölümünde Işın Karaca'nın karşısına yıkım ustası olarak çıkan Lebip Gökhan, gerçekçi oyunculuğu ve Demet Akbağ'ın komutları ile Karaca'yı yıkımın gerçekleşeceğine ikna etmişti.



Özlem Yıldız'ı Yunan Karasuları'nda Yunanlı bir sahil güvenlik görevlisi olarak tutuklamaya kalkan da Lebip Gökhan'dı.



Birbirinden farklı karakterler ile ünlülerin şakalanmasında büyük rol oynayan Lebip Gökhan, şimdi de 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde iyi bir şövalye olan 'Hancı Simon'u canlandırıyor.



 



kaynak:milliyet








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